Прокурор пояснив, чому справу Стерненка розглядали п’ять років

Справа активіста Сергія Стерненка розглядалася в суді понад 5 років, оскільки правоохоронні органи не могли встановити місце проживання потерпілого.

Про це керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко заявив на брифінгу в Офісі Генпрокурора, передає кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що справа Стерненка була направлена до суду в січні 2016 року.

«Після дослідження письмових доказів у справі, дійсно, виникла проблема щодо явки до суду потерпілого та його допиту у судовому засіданні… Було подано клопотання стосовно з’ясування місця проживання потерпілого. Потерпілий з’явився до суду у жовтні 2020 року та надав свідчення, в яких пояснив, що йому надходили погрози від осіб, які вимагали змінити позицію у кримінальній справі, через що він змінив місце проживання. Відповідно, судові виклики, що направлялися за місцем проживання, не доходили до нього», - зазначив Костенко.

За його словами, в суді потерпілий також пояснив, що в нього була травма, від якої він лікувався. Крім того, чоловік мав побоювання щодо своєї безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення людини до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

У багатьох містах України увечері 23 лютого відбулися масові акції на підтримку Стерненка.