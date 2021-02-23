Вирок Стерненку: у прокуратурі розповіли деталі справи

Прокуратура розкрила деталі справи, за якою Приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації "Правого сектора" Сергію Стерненку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в Одеській обласній прокуратурі без вказування прізвищ обвинувачених розкрили деталі справи та розповіли, що у квітні 2015 року особи, які отримали вирок суду, разом з іншими особами, "переслідуючи умисел щодо примушення складання потерпілим депутатських повноважень та припинення будь-якої його службової діяльності", запросили останнього на зустріч.

Прокурори стверджують, що "будучи введеним в оману зловмисниками", потерпілий, перебуваючи на автозаправці "Тат нафта" у Лиманському районі Одеської області, сів на заднє сидіння їх автомобіля.

"Під час знаходження в автомобілі, з метою недопущення втечі потерпілого, до автомобіля з двох сторін підсіли інші особи. Вказані особи за вказівкою Особа 1, для придушення опору потерпілого, завдали останньому численних ударів в різні частини тіла. Крім цього, Особа 1 зробив три постріли із травматичної зброї в тулуб потерпілого, чим спричинив йому численні тілесні ушкодження", - заявила сторона обвинувачення.

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Надалі, за даними прокуратури, потерпілого зв’язали із застосуванням пластикового затиску, наділи на голову тканинний мішок, обмотавши його липкою стрічкою, та відвезли до Одеси, де утримували у підвальному приміщенні.

"З метою залякування потерпілого, нападники, із застосуванням фізичного та психологічного насильства, вимагали виконати їх умови і скласти з себе депутатські повноваження. Демонструючи реальність свої намірів, один зі зловмисників приклав біля голови потерпілого зброю та здійснив постріл", - проінформувати в прокуратурі, що засуджені також, використовуючи плоскогубці, здавили потерпілому палець кісті правої руки й чим спричинили пошкодження суглоба.

Крім того, повідомляється, що під час вчинення кримінального правопорушення зловмисники відкрито заволоділи майном потерпілого, а саме: банківською картою "Приват Банку", грошовими коштами, сім-картами та дозволом на носіння травматичної зброї.

"За результатами нападу потерпілий отримав тілесні ушкодження, зокрема у вигляді закритої черепно-мозкової травми у формі струсу мозку, синців і саден обличчя, забитої рваної рани носа, множинних саден, синців, тілесні ушкодження від пострілів зі зброї", - додали прокурори.

Зазначається, що стороною обвинувачення суду були надані докази винуватості засуджених осіб, а саме: протоколи огляду місця події та слідчого експерименту, пред’явлення осіб для впізнання, обшуку, трафіки з’єднань абонентських номерів, висновки судово-медичних та балістичних експертиз, речові докази, покази потерпілого та інші.

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна. Також засуджено на такий же строк екслідера "Правого сектора" Лиманського району Руслана Демчука.

До оскарження вироку Стерненку обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Варто зазначити, що прокуратура звернулася із клопотанням до суду призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата райради від партії "Довіряй ділам" Сергія Щербича про напад на нього і викрадення "заради 300 гривень", а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

За словами підсудного, прокуратура не надала суду доказів: "..Немає свідків, нема фото чи аудіо, невідомо, чи взагалі хтось колись нападав на Щербича. Є тільки його слова, і на основі цих слів мене звинуватили у викраденні людини і в розбійному нападі".

Екслідер одеського "Правого сектора" вважає, що справа проти нього є "початком політично вмотивованих розправ від Труханова (Геннадій Труханов, Одеський міський голова - ред.)...", нагадавши, що у 2015 році до нього додому прийшов слідчий з обшуком, під час якого він добровільно видав правоохоронцям пневмат, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Як уточнив Стерненко, в експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом сказано, що пістолет стартовий. Далі написано, що "експерт МВС викрутив зі ствола втулку і після цього зміг вистрілити гумовими кулями з нього. Тобто експерт сам зробив із стартового пістолета травмат. Але при цьому він вказав, що зброя стала вогнепальною".

Як повідомляв Укрінформ, у Приморському райсуді також завершується судове розслідування за обвинуваченням екслідера "Правого сектора" у вбивстві одного з нападників на нього та його дівчину 24 травня 2018 року. До речі, нікого із злочинців, що вчинили три напади на Стерненка, досі не покарано.