Адвокати Стерненка просять перевести його з одеського СІЗО до Києва

Адвокати юридичної компанії «Міллер», які здійснюють захист активіста Сергія Стерненка, подали заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО з проханням про переведення їхнього підзахисного до столиці.

Про це інформує пресслужба юридичної компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю. У зв’язку з цим наш адвокат Масі Найєм подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Чишкали Сергія Миколайовича. Ми просимо перевести Стерненка до Києва», - йдеться у повідомленні.

Таке право передбачено наказом Міністерства юстиції від 25.04.2017 № 1408/5 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах», уточнюється у повідомленні.

У юридичній компанії поінформували, що на розгляд подібної заяви закон відводить 3 дні, і висловили сподівання на об’єктивне рішення з боку очільника Одеського СІЗО у найкоротший термін.

«Відомо також, що аналогічні заяви направлять народні депутати України: Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв», - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захисник активіста Сергія Стерненка Віталій Коломієць заявив, що захист Стерненка планує якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.