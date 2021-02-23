7 років Стерненку: у соцмережах киплять емоції

7 років Стерненку: у соцмережах киплять емоції

Огляд
Укрінформ
Сьогодні Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. У соцмережах здебільшого не стримують обурення.
"Суд визнав Стерненка винним в повному обсязі в насильницькому нападі та викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї. Суд виніс вирок 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", – зазначив головуючий суддя Віктор Попревич.
Перша реакція соцмереж - без коментарів:

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