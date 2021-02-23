7 років Стерненку: у соцмережах киплять емоції
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Укрінформ
Сьогодні Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. У соцмережах здебільшого не стримують обурення.
"Суд визнав Стерненка винним в повному обсязі в насильницькому нападі та викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї. Суд виніс вирок 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", – зазначив головуючий суддя Віктор Попревич.
Перша реакція соцмереж - без коментарів:
Вирок Сергію Стерненку – вирок кожному українцю, який вирішив не боятися#СтерненкуВолю— Подкаст Підкаст (@podcast_pidcast) February 23, 2021
Ну що ж, ми досі живемо в поліцейській державі.#СтерненкуВолю— Ім'я і національність (@Ukrostap) February 23, 2021