Стерненка вивезли у СІЗО

Активіста Сергія Стерненка, якому суд в Одесі виніс вирок у справі про викрадення, вивезли до слідчого ізолятора.

Відео з місця події оприлюднив у Фейсбуці адвокат Масі Найєм, повідомляє Укрінформ.

Прихильники засудженого активіста намагалися перешкодити автомобілю, зокрема підпалюючи димові шашки.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Також у Фейсбуці адвокат Стерненка Віталій Коломієць поінформував, що захист активіста планує якнайшвидше подати апеляцію на вирок Приморського райсуду Одеси.

«7 років. Конфіскація. СІЗО. Апеляція буде подана якнайшвидше», – зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, підтримати Стерненка з різних міст України приїхали кілька сотень людей, в тому числі ексглава МОЗ Уляна Супрун.

Суд 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Фото: Думська