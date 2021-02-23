Під судом в Одесі палять шини, щоб не дати відвезти Стерненко в СІЗО

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 лютого, суд засудив Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його визнали винним у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої і незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 і 263 Кримінального кодексу України).

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи.

Фото: Думська