Під судом в Одесі палять шини, щоб не дати відвезти Стерненко в СІЗО
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Укрінформ
В Одесі біля будівлі Приморського районного суду, де екслідера обласного "Правого сектору" Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі, прихильники активіста палять шини і застосовують вибухопакети.
Про це повідомляє "Думська", передає Укрінформ.
Підтримати Стерненка зібралося кілька сотень людей з різних міст. Вони блокують виходи з суду, щоб не дати повезти Стерненка до СІЗО.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 лютого, суд засудив Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його визнали винним у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої і незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 і 263 Кримінального кодексу України).
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи.
Фото: Думська