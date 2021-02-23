Сім років Стерненкові дали в справі, яка залишалася в тіні інших справ

Цікаві подробиці: суддя виявився з Донецька, і коли він судив там, перед його будинком були встановлені бюсти Сталіна і Леніна

Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку – 7 років позбавлення волі. Але мова не про ту справу, згідно якої Стерненка звинуватили у вбивстві, на що той відповідав, що діяв у порядку самооборони. І це взагалі був третій напад на нього протягом двох тижнів. Але строк йому дали по справі, яка весь цей час залишалася на другому плані суспільної уваги.

Потерпілий Сергій Щербич був членом проросійської партії «Родіна», яку очолював українофоб Ігор Марков. Згодом Щербич став соратником голови міста Одеси Геннадія Труханова та членом його партії «Довіряй справам».

Ще у 2015 року Стерненко подав звернення до обласної прокуратури, СБУ та МВС із вимогою притягти Сергія Щербича до кримінальної відповідальності через його антиукраїнську діяльність. Щербич тоді активно діяв проти української армії, закликав до порушення територіальної цілісності України, до того ж був причетний до завезення тітушок у Київ, під час Революції Гідності.

Жодних дій з боку правоохоронних органів, стосовно Щербича не було. Натомість, він звинуватив Стерненка у викраденні і тортурах. Тепер він виявився постраждалим, а засудженим став позивач.

Прокуратура звернулася із клопотанням призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

Суд визнав Стерненка винним у повному обсязі в насильницькому нападі та викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років 3 місяці з конфіскацією половини майна.

У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата райради від партії "Довіряй ділам" Сергія Щербича про напад на нього і викрадення "заради 300 гривень", а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя. Стерненко також повідомив, що буде готувати апеляцію, але ще збирається порадитися з адвокатами. Він вважає справу проти себе політично вмотивованою.

Журналіст Денис Казанський також нагадує про публікації про суддю Віктора Попревича, який виніс вирок Стерненку. Коли Попревич працював суддею в Донецьку, він відзначився тим, що встановив біля свого будинку бюсти Леніна і Сталіна.

Сергію Стерненку 25 років. Він народився у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області. До 2014 року займався "розкруткою" груп у соціальних мережах. Наприкінці 2013 року приєднався до Євромайдану Одеси. Згодом очолив його. Брав участь у революційних подіях у Києві. Зокрема, був там під час масових розстрілів 20 лютого на Інститутській. У травні 2015 року увійшов до списку «100 впливових одеситів» (№56). Закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом «правознавство». Зараз навчається в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Займається дзюдо. Працює юрисконсультом у компанії "Оскар Т".

Громадська діяльність. На початку лютого 2014 року в Одесі створили обласний осередок "Правого Сектора", який невдовзі очолив Стерненко. Брав участь в організації закриття наркоточок у місті, у протистояннях 2 травня 2014 року в Одесі, зриві концерту Ані Лорак, пікетуванні російського консульства, блокаді окупованого Криму восени 2015 року, притягненні до кримінальної відповідальності місцевих хабарників тощо.

У 2015 році на активіста відкрили справу за підозрою у викраденні людини. Він провів кілька днів у СІЗО. Згодом його відпустили під заставу (60 тис. грн), гроші на неї дав бізнесмен, ексглава партії "УКРОП" Геннадій Корбан. Щоправда, потерпілий у справі про викрадення так жодного разу і не з'явився до суду, тому розгляд справи не завершили.

15 листопада 2016 року Стерненко ініціював позов до суду проти викладачки Історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Олени Радзиховської за її українофобські висловлювання. Суд частково задовольнив позов. Викладачка виплатила відшкодування моральної шкоди у сумі 1 гривні.

На початку лютого 2017 року залишив "Правий Сектор".

У 2017 році був одним з організаторів зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримував анексію Криму. Крім того, виступив проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Йому висунули підозру в організації масових заворушень. Згодом ув’язнили на 60 діб. Заставу у 600 тисяч гривень вніс тоді голова Одеської ОДА, а нині керівник МОЗ України Максим Степанов. Однак невдовзі апеляційний суд заставу скасував. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації «Небайдужі».

Три напади на Стерненка. Усі вони відбулися в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. 7 лютого, на Сергія Стерненка вперше напали. Завдали йому кілька ударів по голові та порізали руку. Вдруге – 1 травня – в активіста вже стріляли: гумова куля тоді влучила йому в шию. А вже через кілька тижнів – 25 травня – стався третій, найбільш резонансний напад на Стерненка. Він отримав численні удари по голові, а також ножове поранення руки. Сам він встиг поранити одного із нападників - Івана Кузнецова - ножем у живіт. До приїзду швидкої нападник помер. Третій напад на Стерненка зі смертельними наслідками для одного з його нападників поліція від самого початку кваліфікувала за трьома статтями: умисне нанесення тілесних ушкодженнь середньої тяжкості, замах на вбивство та умисне вбивство. Захист Стерненка наполягає, що йдеться про необхідну оборону.

Два роки потому СБУ повідомила Стерненку про підозру в убивстві ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Розгляд цієї справи триває у Приморському суді.

Підготував Ярослав Шлапак, Київ