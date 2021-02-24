Стерненко зараз знаходиться у СІЗО – прокурор Одещини

Активіст Сергій Стерненко, засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, наразі знаходиться у СІЗО.

Про це на брифінгу заявив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, відповідаючи на питання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, журналіст попросив прокурора Одещини прокоментували інформацію стосовно того, що Стерненко нібито не перебуває в СІЗО.

«(Стерненко – ред.) перебуває в Одеському слідчому ізоляторі», - сказав Костенко.

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Відповідаючи на питання журналіста Укрінформу про заяву адвокатів Стерненка щодо переведення його до Києва, Костенко зазначив, що це прохання захисників активіста буде розглядатися керівництвом Одеського СІЗО, і за законом є три дні для розгляду цього питання (таке прохання адвокати подали до Одеського СІЗО у вівторок – ред.).

Щодо умов, у яких утримується Стерненко, чи він сам, і чи може йому загрожувати небезпека, Костенко відповів, що засуджений утримується в умовах СІЗО, «а на інші питання відповідати не можу».

Керівник одеської прокуратури уточнив, що текст вироку суду має бути розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень, номер справи – 523\8553\16к, за яким можна буде ознайомитися з вироком.

Він також підкреслив, що депутата райради Сергія Щербича, за викрадення якого засуджений Стерненко, викрадачі намагалися змусити скласти повноваження і пограбували.

«Було намагання змусити його (Щербича - ред.) до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень. Під час викрадення людини відбулося викрадення майна, яке було при ньому. Всіх грошей, які були при ньому - це дійсно 300 гривень, сім-карти, дозвіл на зброю в нього відібрали», - розповів Костенко.

Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм у коментарі ЗМІ повідомляв, що не знає, де знаходиться його підзахисний, що його немає в СІЗО, і у його захисників немає з ним контактів і тому з ним не можуть зв'язатися.

Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

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Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.