Прокуратура вважає неприпустимим тиск на суд у справі Стерненка

Будь-який тиск на суд у зв'язку з обвинувальним вироком активістові Сергію Стерненку є неприпустимим.

Як передає Укрінформ, так керівник Одеської прокуратури Сергій Костенко прокоментував у Фейсбуці перебіг судового засідання у справі Сергія Стерненка та акції протесту, що відбулись у різних містах України.

"Вважаю неприпустимим будь-які дії щодо тиску на український суд. Якщо ми бажаємо будувати правову державу, то треба мати можливість виносити вироки без будь-яких незаконних дій, тиску, спотворення самої процедури справедливого судового розгляду, яке очікує суспільство", - сказав Костенко.

Він підкреслив, що прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення колишнього лідера одного з громадських рухів Одеси Сергія Стерненка у незаконному поводженні зі зброєю, викраденні людини та розбійному нападі за попередньою змовою групою осіб.

За словами Сергія Костенка, у квітні 2015 року Сергій Стерненко разом з іншими особам, запросили Сергія Щербича на зустріч, де намагалися примусити того скласти депутатські повноваження. Потерпілому завдали численних ударів. Крім цього, Стерненко тричі вистрілив у нього з травматичної зброї.

Далі Щербича зв’язали, наділи на голову мішок та відвезли до Одеси, де утримували у підвальному приміщенні.

"Нападники вимагали у Щербича виконати їхні умови: скласти з себе депутатські повноваження. Засуджені, використовуючи плоскогубці, здавили палець кисті правої руки потерпілого, чим спричинили пошкодження суглоба", - розповів Костенко.

Він додав, що зловмисники заволоділи майном потерпілого, а саме: картою Приват Банку, грошовими коштами, сім-картами та дозволом на носіння травматичної зброї.

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"Унаслідок нападу потерпілий отримав тілесні ушкодження, зокрема у вигляді закритої черепно-мозкової травми у формі струсу мозку, синців і саден обличчя, забитої рваної рани носа, множинних саден, синців, тілесні ушкодження від пострілів зі зброї", - підкреслив Костенко.

Суд визнав Стерненка винним у повному обсязі в насильницькому нападі та викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років 3 місяці з конфіскацією половини майна.