На мітингу проти вироку Стерненку одесити вимагали реформи судової системи

На мітингу проти вироку Стерненку одесити вимагали реформи судової системи

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Укрінформ
Більше сотні одеситів, активістів патріотичних організацій, вийшли до пам'ятника Дюку на мітинг «Свободу Сергію Стерненку!».

Учасники акції виступали в форматі вільного мікрофона, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зібралися, щоб заявити про незгоду з винесеним судом несправедливим вироком нашому земляку патріоту України Сергію Стерненку, якого сьогодні разом із побратимом Русланом Демчуком кинули до тюремних камер», - сказав один із промовців.

Акція протесту проти вироку Стерненку в Одесі / Фото: dumskaya.net

Його підтримав активіст місцевого осередка «Правого сектора»: «Ми вимагаємо негайно звільнити незаконно ув'язнених патріотів, вимагаємо реформувати судову та виконавчу влади!».

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Учасники акції тримали плакати «Ні - політичним репресіям!», #FreeSternenko та вигукували гасла проти глави МВС Авакова і генпрокурора Венедіктової. Після мітингу вирішили під'їхати до Одеського СІЗО, щоб висловити свою підтримку Стерненку та Демчуку.

Як повідомлялося, 23 лютого Приморський райсуд Одеси виніс вирок у рамках розгляду справи про викрадення депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році. Суд визнав винними активіста Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука - їх позбавили волі на 7 років 3 місяці.

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До оскарження вироку Стерненку обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Він заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи. Адвокати заявили про намір якнайшвидше подати апеляцію на вироки Стерненку і Демчуку.

Фото: Думская

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