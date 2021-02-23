У Харкові пікетували ОДА - протестували через вирок Стерненку

Понад 100 активістів пікетували Харківську ОДА на знак протесту проти ув'язнення екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В руках в активістів прапори України, політичних партій, стяги з атрибутикою "Спілки ветеранів АТО", громадських організацій "Харківський антикорупційний центр", "Українські студенти за свободу" та плакати з текстами на тему пікету.

Акція на захист Сергія Стерненка у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Учасники час від часу голосно скандують: "Свободу Стерненку".

"Ми зібралися на знак протесту проти вироку Сергію Стерненку - 7 років за ґратами. Це не суд, а кривосуддя, бо немає доказів провини. Стерненко - класичний приклад політичного в'язня, тому вважаємо вирок політичною помстою патріоту. Вимагаємо звільнення Стерненка", - сказав співорганізатор пікету, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

За його словами, харківські активісти й надалі будуть виступати проти політичного переслідування. "Порівнюємо судовий процес проти Стерненка із судовими процесами проти інших патріотів, зокрема бездоказове обвинувачення у "справі Шеремета" щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь", - додав активіст.

Під час пікету вулицю Сумську перекрили для автотранспорту. Порядок забезпечували більше 20-ти поліцейських. Інцидентів не було.

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Після пікету біля ХОДА усі учасники пішли вулицею Сумською у напрямку будівлі ГУ Нацполіції в Харківській області, де пікет продовжився.

23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

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Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на його підтримку.