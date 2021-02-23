У Чернівцях та Ужгороді теж протестують проти вироку Стерненку

У Чернівцях біля міської ради кілька десятків активістів провели мирну акцію на підтримку засудженого сьогодні Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні забрали волю у Сергія Стерненка, а завтра можу постраждати як я, так і мої близькі, і друзі, і будь-хто з присутніх. Тому чернівецькі активісти зібралися на площі, щоб долучитися до всеукраїнської акції на підтримку Сергія Стерненка", - розповів голова Чернівецького територіального підрозділу фундації регіональних ініціатив Михайло Воронка.

Учасники акції вважають Сергія Стерненка політичним в'язнем, вони тримали плакати з написами: "Сьогодні - його, а завтра усіх нас", "Руки геть від Стерненка", "Волю Стерненку" тощо.

В Ужгороді на акцію «Свободу Стерненку!» на центральній площі міста Театральній прийшло близько сотні активістів.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу представниця громадської організації ФРІ Ужгород Тетяна Симканич, на площі люди скандували "Свободу Стерненку", також публічно висловлювалися проти переслідування Стерненка з політичних мотивів, говорили про сфабриковану справу проти активіста та те, що вирок Стерненку ніякого стосунку до закону чи права не має.

У Чернівцях активісти провели мирну акцію на підтримку засудженого Сергія Стерненка / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.