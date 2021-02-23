У Чернівцях та Ужгороді теж протестують проти вироку Стерненку

У Чернівцях та Ужгороді теж протестують проти вироку Стерненку

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Укрінформ
У Чернівцях біля міської ради кілька десятків активістів провели мирну акцію на підтримку засудженого сьогодні Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні забрали волю у Сергія Стерненка, а завтра можу постраждати як я, так і мої близькі, і друзі, і будь-хто з присутніх. Тому чернівецькі активісти зібралися на площі, щоб долучитися до всеукраїнської акції на підтримку Сергія Стерненка", - розповів голова Чернівецького територіального підрозділу фундації регіональних ініціатив Михайло Воронка.

Учасники акції вважають Сергія Стерненка політичним в'язнем, вони тримали плакати з написами: "Сьогодні - його, а завтра усіх нас", "Руки геть від Стерненка", "Волю Стерненку" тощо.

В Ужгороді на акцію «Свободу Стерненку!» на центральній площі міста Театральній прийшло близько сотні активістів.

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Як повідомила кореспонденту Укрінформу представниця громадської організації ФРІ Ужгород Тетяна Симканич, на площі люди скандували "Свободу Стерненку", також публічно висловлювалися проти переслідування Стерненка з політичних мотивів, говорили про сфабриковану справу проти активіста та те, що вирок Стерненку ніякого стосунку до закону чи права не має.

У Чернівцях активісти провели мирну акцію на підтримку засудженого Сергія Стерненка / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

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Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

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Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.

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