Акція на підтримку Стерненка: у Житомирі сталася бійка між активістами і поліцією

У Житомирі під будівлею ОДА під час акції на підтримку Сергія Стерненка сталася бійка між активістами та поліцією.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила учасниця акції Тамара Черняхович.

«Ми принесли під ОДА шини, і коли хлопці їх розкладали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягнули, всі кричали, але людей відштовхували, доволі агресивно себе поводили (поліція - ред.). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох спакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали», - стверджує Черняхович.

За її словами, на анонсовану о 18.00 акцію на підтримку Стерненка прийшли до 50 учасників і стільки ж було поліцейських.

Укрінформ звернувся за коментарем до ГУ Нацполіції у Житомирській області. Там повідомили, що збирають інформацію про інцидент і повідомлять її пізніше.

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Читайте також: Адвокати Стерненка просять перевести його з одеського СІЗО до Києва

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.

Фото: Тамара Черняхович