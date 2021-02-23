Акція на підтримку Стерненка: у Житомирі сталася бійка між активістами і поліцією
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила учасниця акції Тамара Черняхович.
«Ми принесли під ОДА шини, і коли хлопці їх розкладали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягнули, всі кричали, але людей відштовхували, доволі агресивно себе поводили (поліція - ред.). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох спакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали», - стверджує Черняхович.
За її словами, на анонсовану о 18.00 акцію на підтримку Стерненка прийшли до 50 учасників і стільки ж було поліцейських.
Укрінформ звернувся за коментарем до ГУ Нацполіції у Житомирській області. Там повідомили, що збирають інформацію про інцидент і повідомлять її пізніше.
Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.
До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.
Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.
Фото: Тамара Черняхович