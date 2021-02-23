Вінничани вийшли на акцію «Свободу Сергію Стерненку!»

У Вінниці у вівторок ввечері близько ста містян вийшли на акцію «Свободу Сергію Стерненку!» на знак протесту проти переслідування активістів під виглядом боротьби із криміналом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співкоординатор акції Богдан Куценко.

«Незгода із вироком Стерненку об’єднала представників різних політичних сил і організацій. Люди сьогодні не згодні з державною політикою у сфері правоохоронної діяльності. Фактично на сьогодні це заполітизовані структури, які здійснюють переслідування активних громадян. У той час, як сепаратисти почуваються прекрасно, тих, які боронили Одесу, Україну судять повсякчасно. Ми бачимо, що це не одна справа, їх дуже багато. Про їх величезну кількість люди навіть не знають, вони стають приватними бідами і трагедіями. Органи переслідують і, як це не страшно, людина, яка має статус активіста чи ветерана, вважається суспільно небезпечною, яка нібито має заподіяти шкоду цій державі», - сказав Куценко.

За його словами, учасники акції зібралися на протестний захід спонтанно, скоординувавши свої дії у соціальних мережах. Вони вийшли на майдан Небесної сотні, аби висловити свою незгоду із переслідуваннями активістів під виглядом боротьби із криміналом. А також, щоб скоординувати свої дії на підтримку акцій, започаткованих після засудження Сергія Стерненка до позбавлення волі на понад 7 років, у столиці.

Зокрема, учасники акції мають намір долучитися до збору підписів за відставку генпрокурорки України Ірини Венедіктової, ініційованої народними депутатами.

Як повідомлялося, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

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Тим часом у багатьох містах України на вечір вівторка, 23 лютого, активісти запланували масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбудеться під Офісом Президента на Банковій.