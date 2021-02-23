У Києві — акція проти ув'язнення Стерненка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Поки що на акцію прийшло близько пів тисячі активістів, але люди ще сходяться. Вони скандують: "Свободу Стерненку", "Слава Україні - Героям Слава", "Слава нації – смерть ворогам", "Один за всіх – і всі за одного", "Києве, вставай".
Акція на захист Сергія Стерненка у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ
Учасники акції тримають плакати з написами: "Волю Стерненку".
Входи до Офісу Президента перекрито з усіх сторін. За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.
Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.
Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.