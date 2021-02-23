Прокурор Одещини - про справу Стерненка: Позиція обвинувачення цілком обґрунтована

Прокурор Одещини - про справу Стерненка: Позиція обвинувачення цілком обґрунтована

Укрінформ
Очільник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко вважає, що позиція обвинувачення при розгляді справи Сергія Стерненка повністю обгрунтована, докази були достатніми для ухвалення вироку.

Як передає Укрінформ, про це Костенко заявив у відеозверенні, поширеному 23 лютого у Фейсбуку.

"Суд ухвалив вирок у справі Стерненка на підставі пред'явленого прокуратурою обвинувачення, яке ми змогли у загальному процесі, як того вимагає чинне законодавство, довести. Наразі суд ухвалив обвинувальний висновок, який поки що не набув законної сили. Він має ще бути досліджений, згідно з законодавством, в апеляційному та касаційному порядку", - зазначив Костенко.

За його словами, усі ці процедури суворо дотримуються, і це є свідченням того, що Україна є правовою державою, в якій можна ставити питання як про вчинення злочину, так і про невинуватість. Прокуратур пильнує, щоб усі процедури були дотримані в повному обсягу.

Стороною обвинувачення надані суду докази винуватості осіб, обґрунтовані твердження в обвинувальному акті, які судом визнані належними, допустимими та достатніми для ухвалення обвинувального вироку. Обласна прокуратура буде вивчати винесений вирок з тим, щоб права на захист були дотримані повною мірою, і визначати наші подальші дії, відповідно до законодавства. 

Торкнувшись певних коментарів і висловлення незгоди з вироком суду, Костенко акцентував, що це має відбуватися у рамках вимог до висловлення громадянської позиції. А тиск на суд є недопустимим.

"Я впевнений у тому, що надалі прокуратура залишиться на тій позиції, що не можна оскаржити судове рішення поза межами законної процедури, як того вимагає Конституція України як правової держави", - резюмував Костенко.

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