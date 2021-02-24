Депутати зі «Слуги народу» просять перевести Стерненка до Київського СІЗО

Деякі народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" в контексті справи Сергія Стерненка поділяють вимогу провести судову реформу, а також просять перевести активіста до Київського СІЗО.

Відповідну заяву оприлюднила народний депутат від фракції "Слуга народу" Тетяна Циба у Фейсбуці.

"Повністю поділяємо вимогу щодо крайньої необхідності негайно провести судову реформу і закликаємо Президента України та Голову Верховної Ради України сприяти тому, щоб саме це питання стало пріоритетним на весь 2021 рік", - йдеться у заяві депутатів.

Окрім того, підписанти вимагають перевести Стерненка до Київського СІЗО, щоб гарантувати безпеку для його життя і здоров'я.

Серед вимог депутатів - публічний, прозорий судовий процес у всіх наступних інстанціях; сприяння тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію в професійному колі і мають довіру громадськості.

Члени монобільшості, які підписали заяву, також вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.

"Звертаємося до громадянського суспільства із закликом: Будьте уважними! Не дайте себе використати у брудній політичній грі та не дозвольте підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні та загрозою незаконного повалення державної влади. Емоції допомагають здобувати Україну, холодний розум - розбудовувати її", - закликають парламентарії.

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За словами депутатів, "справа Стерненка, яку зацікавлені особи намагаються перетворити сьогодні на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства, насправді є лише маркером крайнього ступеню недовіри до судової системи".

"Справедливої недовіри. Судді-корупціонери, мотивовані хабарями відкриття або затягування розгляду справ, замовні рішення - ознаки сучасного “правосуддя по-українськи”. Судова реформа зразка 2015-2019 не виконала своїх ключових завдань - в Україні так і не відновлена суспільна довіра до судів та їх рішень. Тому загартоване війною і революціями громадянське суспільство нашої держави не може стояти осторонь та вимагає справедливості", - йдеться у заяві.

Підписанти також вважають, що маємо бути свідомими того, що настільки яскравий прояв «одеської феміди» відбувся не випадково.

"Сам вибір судді, демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні вподобання і не здатна забезпечити достатнього рівня неупередженості у справі, не може не викликати обурення. Більш того, «справа Стерненка» в руках такого представника правосуддя, призначеного у 2016 р. за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладання санкцій на В.Медведчука - це загроза розділення України на 2 радикальних ворогуючих табори. Оскільки політичні сили опозиції обох флангів роблять все, щоб представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити Президента, спровокувати насильство та вуличні протести, повністю маніпулюючи свідомістю громадян, справжньою ціллю яких з часів Майдану є встановлення справедливого правосуддя та верховенства права", - зазначають депутати.

Члени монобільшості, які підписали заяву, вважають саме питання відновлення справедливого правосуддя найбільш принциповим для українського суспільства сьогодні. Водночас, вони засуджують "політичні цілі дестабілізації країни, які переслідують деякі політичні сили".

Наразі заяву підписали члени фракції "Слуга народу" Тетяна Циба, Єлізавета Богуцька, Вікторія Подгорна, Микита Потураєв, Віталій Безгін, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Єлизавета Ясько, Ганна Бондар, Ігор Василів, Єгор Чернєв, Мар'ян Заблоцький, Дмитро Гурін, Іван Юнаков.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві.