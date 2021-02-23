У Києві — акція проти ув'язнення Стерненка

У Києві під Офісом Президента проходить акція протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поки що на акцію прийшло близько пів тисячі активістів, але люди ще сходяться. Вони скандують: "Свободу Стерненку", "Слава Україні - Героям Слава", "Слава нації – смерть ворогам", "Один за всіх – і всі за одного", "Києве, вставай".

Акція на захист Сергія Стерненка у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Учасники акції тримають плакати з написами: "Волю Стерненку".

Входи до Офісу Президента перекрито з усіх сторін. За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

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Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.