В Авакова назвали «вакханалією насильства» протести під ОП через арешт Стерненка

МВС підтримує мирні протести, але виступає категорично проти насильства і провокацій.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Геращенко закликав громадян до толерантності та стриманості.

“Поліцейські та нацгвардійці - також громадяни України. В них є батьки та діти. В них є честь і гідність”, - наголосив він.

“Те, що вчора було під Офісом Президента, - це аж ніяк не мирний протест. Це була вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності. Поліція та Національна гвардія і надалі будуть стояти на захисті внутрішньої безпеки та громадського спокою українців”, - заявив Геращенко.

“Ми підтримуємо мирні протести, але ми категорично проти насильства і провокацій з боку окремих осіб, які самовільно вирішили присвоїти собі право судити хто є правим, а хто ні”, - наголосив заступник міністра внутрішніх справ.

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Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

У багатьох містах України ввечері 23 лютого пройшли масові акції на підтримку Стерненка, які переросли в сутички з поліцією.

За інформацією поліції, зокрема в акції під Офісом Президента взяли участь понад 2 тис. осіб. Сталися сутички між активістами і поліцією, внаслідок чого постраждали 27 правоохоронців. 24 активістів затримали.