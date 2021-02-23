Вирок Стерненку: на акції у Києві - сутички між активістами й поліцією

У Києві під Офісом Президента на акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка розпочалися сутички між активістами і правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції протесту вже зібралися більше тисячі людей. Активісти скандують: "Свободу політв‘язням", "Ганьба", "Аваков - чорт" і "Свободу Стерненку". Також люди співали гімн.

Акція на захист Сергія Стерненка у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Наразі відбуваються сутички між активістами та правоохоронцями. Учасники пікету принесли димові шашки. Чутно вибухи піротехніки. Люди налаштовані агресивно.

Активісти намагаються прорватися на площу перед Офісом Президента.

Кількість правоохоронців, яких раніше було понад 200, збільшується.

З’явилися прапори "Правого сектору", підійшли представники Нацкорпусу.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

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Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.