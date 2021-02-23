Поліція відпустила усіх затриманих під час акції на Банковій

Поліція відпустила усіх затриманих під час акції протесту на Банковій, який провели через вирок активісту Сергію Стерненку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили", - йдеться у повідомленні.

Мітингувальники залишають Банкову / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За інформацією поліції, в акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка у Києві під Офісом Президента взяли участь понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.

Під час мітингу сталися сутички між активістами і поліцією, внаслідок чого постраждало 27 правоохоронців. 24 активісти було затримано.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Києві під Офісом Президента зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.

Акція на захист Сергія Стерненка у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Аналогічні акції пройшли в багатьох інших містах України.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.