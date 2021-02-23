У сутичках на Банковій постраждали 27 правоохоронців

Унаслідок сутичок під час акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Укрінформ.

"Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в акції біля Офісу Президента взяли участь понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.

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За інформацією правоохоронців, під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під Офісом Президента, де зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка, спалахнули сутички. Учасники пікету принесли димові шашки. Чутно вибухи піротехніки.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжним заходом тримання під вартою.