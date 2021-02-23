Біля Офісу Президента посилили заходи безпеки

Біля Офісу Президента посилили заходи безпеки

Укрінформ
Поліція посилила заходи безпеки біля Офісу Президента, де проходить акція проти ув'язнення Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Поліція Києва у Фейсбуці.

На місці чергують поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії.

Як зазначається, для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу. Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації, наголошується у повідомленні.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.

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Як повідомляв Укрінформ, під Офісом Президента, де зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка, спалахнули сутички між активістами і правоохоронцями. Учасники пікету принесли димові шашки, чути вибухи піротехніки.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжним заходом тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи.

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Захист заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.

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