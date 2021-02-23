Біля Офісу Президента посилили заходи безпеки

Поліція посилила заходи безпеки біля Офісу Президента, де проходить акція проти ув'язнення Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Поліція Києва у Фейсбуці.

На місці чергують поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії.

Як зазначається, для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу. Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації, наголошується у повідомленні.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв Укрінформ, під Офісом Президента, де зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка, спалахнули сутички між активістами і правоохоронцями. Учасники пікету принесли димові шашки, чути вибухи піротехніки.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжним заходом тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи.

Захист заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.