На акції проти ув'язнення Стерненка під ОП затримали 17 активістів

За фактом сутичок біля Офісу Президента на вулиці Банковій розпочато кримінальне провадження. У поліцію доставили 17 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція України.

"До управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу… Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

"Поліцейські і нацгвардійці продовжують нести службу і закликають не влаштовувати провокацій та дотримуватися норм чинного законодавства під час заходу", - підкреслюють у Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, під Офісом Президента, де зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка, розпочалися сутички з правоохоронцями. Учасники пікету принесли димові шашки, чути вибухи піротехніки.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжним захом тримання під вартою.