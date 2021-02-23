Червоний хрест заявляє про понад 10 постраждалих під час акції біля Офісу Президента - ЗМІ

Біля Офісу Президента в Києві постраждали понад 10 людей під час акції протесту через вирок активісту Сергію Стерненку.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомили представники Червоного хреста у відповідь на питання кореспондента Радіо Свобода.

"Вони постраждали під час сутичок, які відбувалися між учасниками акції на підтримку Стерненка та правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Раніше у поліції зазначили, що у них немає інформації про постраждалих протестувальників, а 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії отримали опіки очей.

Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України, в тому числі й у столиці, увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.

Зокрема, на ході акції на підтримку Стерненка у Києві під Офісом Президента сталися сутички між активістами і правоохоронцями.

Тож поліція посилила заходи безпеки біля Офісу Президента.