Вирок Стерненку: активісти продовжують спроби прорватися до ОП

У Києві на акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка протестувальники продовжують спроби прорватися на площу до Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції тривають сутички між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагаються прорватися до ОП, правоохоронці їх відтісняють.

Протестувальники використовують піротехніку та газові балончики, кидають сніжки.

Кількість правоохоронців збільшується, також прибули медики.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте також: Біля Офісу Президента посилили заходи безпеки

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи. Адвокати заявили про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого проходять масові акції на підтримку Стерненка.