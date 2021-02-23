Вирок Стерненку: активісти продовжують спроби прорватися до ОП

Вирок Стерненку: активісти продовжують спроби прорватися до ОП

Укрінформ
У Києві на акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка протестувальники продовжують спроби прорватися на площу до Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції тривають сутички між активістами і правоохоронцями. Протестувальники намагаються прорватися до ОП, правоохоронці їх відтісняють.

Протестувальники використовують піротехніку та газові балончики, кидають сніжки.

Кількість правоохоронців збільшується, також прибули медики.

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Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

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Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи. Адвокати заявили про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого проходять масові акції на підтримку Стерненка.

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