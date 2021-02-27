Під Офісом генпрокурора вимагають відставки Венедиктової
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Також присутні скандують: "Волю Стерненку!" і "Волю Антоненку!"
Як повідомляв Укрінформ, акція розпочалася на вул.Банковій в Києві близько 12.30. Пізніше її учасники рушили до ОГПУ.
Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.
Фото: Євген Котенко/Укрінформ