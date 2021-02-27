Учасники акції на захист Стерненка з фаєрами вирушили до Офісу генпрокурора

Учасники акції «Справедливість Стерненку — справедливість усім!», які від Офісу Президента вирушили до Генеральної прокуратури, запалили фаєри і димові шашки.

Також чути звуки розривів петард, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Оголошено маршрут ходи: вулиці Лютеранська, Шовковична, Верховна Рада, ОГП.

Учасники акції вимагають негайно звільнити політв’язня Сергія Стерненка і оновити судову систему, а саме: перезапустити Вищу раду правосуддя, обравши нових членів у прозорому конкурсі.

Модератори акції закликали 9 березня прийти на акцію під Будинок профспілок, де проходитиме ХVІІІ черговий з'їзд суддів України, на якому оберуть членів Вищої ради правосуддя.

"Це може бути остання мирна акція. Якщо протягом тижня Президент не почне реформувати судову систему, почнуться протести", - заявив один зі спікерів.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з акцією центр Києва посилено охороняється поліцією.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.