Центр Києва посилено охороняє поліція через акцію на підтримку Стерненка

Центр Києва посилено охороняється поліцією у зв’язку з акцією "Справедливість Стерненку – справедливість усім!", яка проходить під Офісом Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Посилені заходи охорони вжито на Хрещатику, Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Банковій. Окрім цього, збільшилася кількість поліції на станціях метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Територію навколо Офісу Президента оточили кілька сотень правоохоронців. Ворота до двору ОП відкриті. На вході розгорнули пункт допомоги з аптечкою, їжею та гарячими напоями.

Як повідомляв Укрінформ, це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї, і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.