Ткаченко порівняв звичку мити руки з перевіркою фейків Кремля

Кремлівські фейки проти України можуть поширювати з будь-яких інформаційних джерел у різних країнах, і тому необхідно перевіряти достовірність інформації.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"У ХХІ сторіччі, в епоху гібридних війн, перевірка достовірності інформації має бути такою ж звичкою, як мити руки перед їжею. Особливо це стосується будь-якої інформації, що приходить до нас із Росії. Але слід пам’ятати, кремлівські наративи, фейки та дезінформація можуть прийти з будь-якого джерела в будь-якій країні", - написав Ткаченко.

Він додав, що спроби викривити наш інформаційний простір робили канали «Трійки Медведчука», і зауважив, що інколи меседжі, вигідні «кремлівцям», вкидаються в наш інформпростір з території інших країн.

Як приклад кремлівського неправдивого наративу, Ткаченко наводить інформацію про те, що «водна блокада Криму – середньовічний спосіб облоги».

"Кремлівська пропаганда не може дозволити собі заявити, що не може впоратися з Кримом. Приміром, з дефіцитом води в окупованому півострові. Саме тому політичні заяви робляться з інших країн. Як приклад, заява одного з лояльних до російської влади депутатів Бундестагу, що назвав водну блокаду Криму – середньовічною облогою, та ще й збирається перевірити, чи не порушила Україна міжнародне право", - написав Ткаченко.

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Він додав, що це робиться для того, щоб звинуватити в існуючих на окупованому півострові проблемах українську владу і відволікти європейських політиків від теми масових порушень прав людини кремлівською владою.

Ткаченко зауважив, що до кремлівських фейків належить також повідомлення про те, що санкції проти Медведчука – це нібито боротьба зі свободою слова і репресії, пов’язані із падінням рейтингу Зеленського.

"Як би не лунали смішно фрази про свободу слова від дотичних до цих каналів осіб, після засідання РНБО щодо «Трійки Медведчука» (санкцій щодо пропагандистських телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна») російські ЗМІ достатньо довго мовчали. Судячи з усього, чекали вказівок з Кремля, яких не було. Але коли РНБО запровадила санкції проти кума Путіна та його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув. Невеличкий приклад пропагандистських тез: «політична інквізиція», «протиправний абсурд», «репресивні дії», «реакційна тенденція», «позасудова розправа», «політичний пірует», «боротьба Зеленського за рейтинг»… Рішення РНБО щодо «Трійки Медведчука» в Кремлі навіть порівняли з «Трійками НКВС», що без слідства та суду відправляли людей в табори та розстрілювали", - пояснює Ткаченко.

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На його думку, такий фейк поширюють через те, що російська влада втратила масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями, думками, політичними вподобаннями українців. "Більше того, образили посіпак самого Путіна, що, звісно, викликало нервову істерію кремлівців", - додав міністр.

Крім того, Ткаченко зауважив, що РФ проводить в українському інформаційному просторі потужну інформаційну кампанію з підриву довіри до вакцини західних виробників. "Фактично смакується кожен день затримки постачання вакцини в Україну, і це подається як неспроможність системи охорони здоров’я забезпечити громадян вакциною. Усі виробники вакцин (крім «Спутніка-5») – під постійним шквалом критики з боку російських ЗМІ, а кожен випадок смерті чи інших наслідків вакцинування одразу потрапляє на "перші шпальти", - зауважив Ткаченко.

Міністр наголосив, що таким чином РФ хоче переконати, що українська влада «ризикує життям власних громадян, затягує процес постачання неперевіреної вакцини» та посіяти страх перед іноземною вакциною.