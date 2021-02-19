МКІП працює над запуском Центру протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (ЦПД) дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

«Наше міністерство працює над запуском Центру протидії дезінформації (ЦПД), що дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор. Добір команди вже триває», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що основними напрямами роботи ЦПД буде: виявлення, реагування, протидія, просвіта, комунікаційні проекти. Також Центр відслідковуватиме фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду і інформуватиме про це українців.

За його словами, ще однією важливою складовою є підвищення медіаграмотності громадян України, щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її та відрізняти фейки від справжніх новин.

«Планується співпраця і з фактчекінговими організаціями в Україні для синхронізацій дій та об’єднання зусиль задля оперативної протидії російській пропаганді. Також ми враховуватимемо досвід країн, де аналогічні центри вже діють: EUvsDisinfo (Європейський Союз), Центр провідного досвіду в сфері стратегічних комунікацій НАТО (Латвія) тощо», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що у перспективі ЦПД може стати міжнародним хабом, який дозволить зосередити зусилля у протидії дезінформації і пропаганді – наші і західних партнерів.

«Сподіваюсь на подальше продуктивне співробітництво в цьому питанні з іншими органами виконавчої влади: РНБО, Офісом віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, МЗС, Мінцифри», - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, в Україні з березня має розпочати працювати Центр протидії дезінформації.