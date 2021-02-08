Німеччина дає Україні €13 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Уряд Німеччини надасть Україні 13,1 мільйона євро для допомоги 12 медзакладам Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей у протидії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Уряд Федеральної республіки Німеччина надасть Україні 13,1 мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання й обладнання для амбулаторної діагностики та лікування хвороби COVID-19, її наслідків на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідні грантову та проєктну угоди підписали віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, директор Департаменту Німецького державного банку розвитку KfW Олаф Цумелк та виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов у присутності Посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

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Метою цього проєкту є посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам та наслідкам пандемії шляхом їх енергоефективного оновлення та забезпечення необхідним медичним обладнанням.

За інформацією пресслужби, кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медичними приладами й засобами захисту 12 закладів первинної та вторинної (спеціалізованої) медицини у згаданих областях. Проєкт буде реалізований Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) впродовж трьох років.

Також підписано додаткові угоди по проєктах УФСІ VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро.

З них 9 мільйонів направлено на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об’єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО: у Дніпропетровській області - Кривий Ріг, Першотравенськ; у Донецькій області - Маріуполь; у Запорізькій області - Мелітополь, Ланцеве, Гуляйполе; у Луганській області - Сіверськодонецьк, Новоайдар, Кремінна; у Харківській області - Ізюм, Чугуїв.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямовано на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об’єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

В пресслужбі нагадали, що на засіданні 20 січня у ряд уповноважив віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова підписати угоди з Кредитною установою для Відбудови (KfW) щодо залучення фінансової допомоги у розвитку соціальної інфраструктури у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Фото: mtot.gov.ua