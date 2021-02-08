ЮНІСЕФ у лютому доставить 118 тисяч доз вакцини Pfizer для українських медиків

ЮНІСЕФ у рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому доставить до України 118 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть пріоритетно призначені для медичних працівників.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у цьому запевнила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми – ЮНІСЕФ – закуповуватимемо за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. 118 тис. доз прибудуть до України цього місяця. Вони будуть перш за все призначені для медиків», - заявила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

При цьому вона відзначила, що причиною запізнення початку вакцинації проти COVID-19 в України є «конкуренція на глобальному ринку доступу до вакцин».

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Сьогодні у світі існує глобальний дефіцит вакцин проти коронавірусу. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання декількох мільярдів доз препаратів. Євросоюз замовив близько 2 млрд доз. При цьому основні виробники, продукція яких була сертифікована ВООЗ та ЄС, відчувають проблеми із виходом на більші промислові потужності з виробництва вакцин, щоб виконати контрактні зобов'язання та задовольнити попит.

В Україні станом на 8 лютого лабораторно підтверджені 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема, ​​2141 за добу.

Фото: CTK Photo