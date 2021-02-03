COVAX: Маасікас запевняє, що вакцина Україні - у пріоритеті для ЄС
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Сьогодні на перше місце вийшло питання щеплення проти вірусу. Вакцини у рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому. Україна та інші сусідні країни є пріорітетом для Євросоюзу", - сказав Маасікас.
Він нагадав, що ЄС оперативно відреагував на виклики пандемії і оперативно надав Україні 190 млн. євро допомоги та 1, 2 млрд фінансової підтримки.
"Це безпрецедентні обсяги для кризового року", - акцентував дипломат.
Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко 2 лютого заявив, що Україна має чіткий поетапний план вакцинації населення від COVID-19, вакцинація розпочнеться у лютому, і COVAX підтвердив надходження перших 117 тис. доз вакцини Pfizer.
За словами Ляшка, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч вакцин м+РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до використання в екстрених умовах. Далі Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка – в середині квітня.
Ляшко також нагадав, що вакцинація в Україні розпочнеться з медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19.