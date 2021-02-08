Посол ЄС каже, що правильність дій України у боротьбі з COVID-19 «відчув на собі»

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що український уряд вчасно і на належному рівні вжив заходів для подолання пандемії COVID-19, завдяки чому ситуація в Україні розвивалася рівномірно і без особливих криз.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Маасікас заявив на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Всі заходи, які українська влада вжила з минулого березня, були впроваджені вчасно і належним чином, кількість померлих від коронавірусу в Україні порівняно з іншими країнами ЄС відносно невисока. Також у порівнянні з іншими європейськими країнами, завдяки тим заходам, яких вжив український уряд, зокрема і локдауну, і запровадженню певних обмежень, можна сказати, що ситуація з коронавірусом розвивалася рівномірно і утримувала на такому рівні протягом усього цього періоду. Я особисто як людина, яка проживає в Україні, теж відчув рівномірність цього процесу. Це також додає плюсів до ситуації з подолання цієї кризи з COVID-19", - сказав Маасікас.

Коментуючи ситуацію з вакцинацією в Україні, голова представництва ЄС зауважив, що поки що цей процес не можна назвати масовим у жодній країні.

"Наразі вакцинований лише приблизно 1 відсоток населення Євросоюзу. Не йдеться про те, що хтось провакцинований масово, а хтось ні", - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відеозвернення до учасників Київського форуму «Коронавірус: виклики та відповіді» заявила, що в умовах пандемії COVID-19 Європейський Союз у боротьбі з цією хворобою продовжуватиме надавати допомогу Україні, як це вже траплялося у найважчі моменти новітньої історії.