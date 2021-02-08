ЄС продовжить підтримувати Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 – фон дер Ляєн

В умовах пандемії COVID-19 Європейський Союз залишається поряд із Україною, та у боротьбі з цією хворобою продовжуватиме надавати допомогу Україні, як це вже траплялося у найважчі моменти новітньої історії.

Про це під час відеозвернення до учасників Київського форуму «Коронавірус: виклики та відповіді» заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконана, що всі люди на нашому континенті належать до єдиної європейської родини. Нас об’єднують історія, культура та дружні зв’язки. Тепер ми дізналися про те, що у питаннях здоров’я ми всі теж пов’язані одне з одним. Ми зупинимо цю пандемію лише тоді, коли подолаємо вірус у всіх наших країнах. Це спільне завдання для нас, європейців», - зауважила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що з початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. З початку спалаху інфекції Євросоюз надсилав термінову допомогу у вигляді захисних масок та апаратів для штучної вентиляції легень. ЄС спрямував 200 млн євро для підтримки українського бізнесу в умовах локдауну, що був пов'язаний із кризою коронавірусу. Згодом ЄС став активним учасником глобальної ініціативи із розподілу вакцин COVAX.

Завдяки програмам в рамках COVAX, за словами президента Єврокомісії, лікарі і медичний персонал в Україні вже цього місяця зможуть отримати перші вакцини. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до початку літа.

«Європейський Союз – найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємось. На додачу до COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати Україні частину власних вакцин. Усі вакцини з ЄС гарантовано безпечні та дієві. Їх було ретельно перевірено незалежним Європейським медичним агентством (ЕМА). Європейський Союз на боці України, як і був завжди, зокрема, у важкі моменти вашої новітньої історії. Тому що всі ми – одна європейська родина», - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, головний̆ санітарний̆ лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на початку лютого заявив, що Україна має чіткий поетапний план вакцинації населення від COVID-19, і вакцинація розпочнеться у лютому. COVAX підтвердив надходження в Україну перших 117 тис. доз вакцини Pfizer. Україна має намір подати додатковий запит до COVAX на збільшення кількості вакцин Pfizer. Щеплення, в першу чергу, отримають медики, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19.

Перед цим голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підтвердив, що Україна почне отримувати вакцини від коронавірусу в рамках програми COVAX в вже в лютому поточного року. Він також наголосив на тому, що Україна та інші сусідні країни є пріоритетом для Євросоюзу у зусиллях із боротьби з пандемією коронавірусу.