Україна звернулася до YouTube щодо закриття сторінок NewsOne, ZIK і «112» - МКІП

Україна звернулася до YouTube щодо закриття сторінок NewsOne, ZIK і «112» - МКІП

Укрінформ
Україна звернулася до компаній Google і YouTube з юридично підкріпленим проханням про закриття Ютуб-каналів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Про це в ефірі програми "На самом деле: Украина" на телеканалі "Дом" заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, передає Укрінформ.

Він вважає, що мовлення телеканалів, які потрапили під санкції, буде зупинено і в інтернеті, оскільки в практиці великих інтернет-майданчиків подібний досвід уже є.

"У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також буде розглянуте позитивно", - зазначив заступник міністра культури та інформполітики.

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Як повідомлялося, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

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Наступного дня мовлення NewsOne, ZIK та "112" було припинено. Однак їх ефіри транслюються на каналах Ютуб.

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Глава МКІП Олександр Ткаченко сказав, що міністерство направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

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