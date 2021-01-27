Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо ексміністра оборони Лєбєдєва

Печерський райсуд міста Києва дозволив проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього міністра оборони України у справах Майдану.

Про це повідомля Офіс Генпрокурора, передає Укрінформ.

«Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра оборони України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)», - йдеться у повідомленні.

Цей дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, міністра внутрішніх справ України та його заступника, голови СБУ та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних убивств та замахів на умисні вбивства, а також умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 ККУ).

За даними ЗМІ, мова йде про ексміністра оборони Павла Лєбєдєва.

Як повідомлялося, колишнього міністра оборони України Павла Лєбєдєва викликали до Державного бюро розслідувань на 19 червня 2020 р. у справі, яка раніше була відкрита стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.