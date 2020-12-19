В Україні почали діяти нові карантинні обмеження

З 19 грудня 2020 року по всій території України починають діяти нові карантинні обмеження з метою стримати розповсюдження коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення уряд ухвалив ще 14 грудня.

Зокрема, нові обмеження забороняють:

- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

- проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

- приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

- робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

- релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Крім того, зберігають чинність і запроваджені раніше обмеження. Зокрема, заборонено:

- перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

- самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації;

- проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади);

- робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

- перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

- проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування 3 організацією дозвілля;

- розміщення в закладах харчування понад 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри;

- робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту;

- перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями;

- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

- відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

- відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти;

- проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога);

- робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів;

- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

- перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями);

- відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Кабінет Міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями помаранчевої зони до 28 лютого, а також ухвалив рішення посилити карантинні заходи в країні у період 8-24 січня.

В Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.