Зеленський підписав закон про соцзахист під час карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту населення на період дії карантину у зв’язку із COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1030-ІХ, ухвалений парламентом 2 грудня”, - ідеться в повідомленні.

В Офісі президента повідомили, що закон спрямований на посилення соціального захисту і підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Згідно з документом, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Законом також урегульовує окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину.

Крім того, закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.