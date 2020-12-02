Соцзахист українців на карантині посилять - ВР ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про посилення соціального захисту населення в період карантину.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3486) підтримали 287 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено з метою забезпечення соціального захисту безробітних осіб, працівників та роботодавців, які можуть зіштовхнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину, а також стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.

Закон вносить зміни до законів „Про зайнятість населення” та „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіттяˮ, які спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, не залежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу.

Окрім того, приводиться у відповідність до законодавства строки, у які роботодавці повідомляють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників.

"З метою остаточного усунення неоднозначного трактування положень законодавства щодо захисту осіб з інвалідністю пропонується внести відповідні зміни до статті 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” визначивши, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій, визначених у законі України „Про зайнятість населення”, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості", - йдеться у пояснювальній записці.

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Закон також врегульовує питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.

Також документ дозволяє головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Очікується, що закон матиме вплив на інтереси працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва, а також роботодавців, що дозволить зберегти їм кадровий ресурс підприємства та попередить соціальну напругу на ринку праці.