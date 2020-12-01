Відсьогодні максимальна допомога з безробіття - 9 080 гривень на місяць

У зв’язку зі збільшенням із 1 грудня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 9 080 грн на місяць, а мінімальний залишиться без змін.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Державній службі зайнятості.

«Згідно зі ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відсьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 270 грн, відповідно максимальний розмір допомоги по безробіттю – 9 080 грн на місяць», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що розмір допомоги визначається для кожного безробітного індивідуально та залежить від заробітної плати людини та її страхового стажу.

Повідомляється, що згідно зі статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру.

Водночас у Держслужбі зайнятості наголошують, що розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться без змін.

«На період карантину постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розмір мінімальної допомоги по безробіттю збільшено з 650 до 1 000 гривень», - інформують у відомстві.

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Зокрема повідомляється, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється для громадян, які: протягом року, що передував реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше шести місяців; молодих людей, які закінчили навчання в закладах середньої/вищої освіти або звільнені зі строкової військової служби і які вперше шукають роботу та для внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди роботи.

Також зазначається, що станом на 30 листопада 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становила майже 410 тис осіб. З них допомогу по безробіттю отримували 353 тис громадян. Середній розмір допомоги у жовтні склав 3,7 тисяч гривень.

Як повідомлялося, з 1 грудня в Україні збільшено прожитковий мінімум, від розміру якого залежать соціальні виплати, зокрема, й розмір максимальної допомоги по безробіттю.