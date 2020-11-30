Інфляція, «комуналка» і війна: що найбільше турбує українців

Про це сказала голова правління Центру «Соціальний моніторинг» Ольга Балакірєва під час презентації результатів моніторингу громадської думки населення України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На першому місці серед тих проблем, які найбільше турбують сьогодні населення, це зростання цін, інфляція, занепад економіки, зростання тарифів на комунальні послуги і вирішення воєнного конфлікту на Сході України», - розповіла Балакірєва.

Згідно з презентованими результатами, 70,9% респондентів визначили як дуже важливу проблему «зростання цін, інфляція», 69,8% - «занепад економіки», 69,3% - «зростання тарифів на комунальні послуги», 69,8% - «вирішення воєнного конфлікту на Сході країни».

Водночас для 64,2% респондентів дуже важливою є проблема відсутності роботи, безробіття, для 63,6% - корупція та кумівство у владі.

«Якщо підсумувати всі ці результати, то ми традиційно маємо три ключові проблеми - проблема в цілому рівня життя, яка пов’язана суттєво і з цінами, і з проблемами зайнятості, економікою, тобто соціально-економічні проблеми, проблема вирішення воєнного конфлікту на Сході України і проблема влади, як така, що стосується кумівства, непрофесійності. Ці три проблеми лишаються протягом всього року як ТОП-проблеми», - зауважила Балакірєва.

Водночас вона поінформувала, що за результатами опитування в листопаді, майже три чверті населення вважає, що події в нашій державі розвиваються у неправильному напрямку, а «частка тих, хто вважає, що ситуація розвивається в правильному напрямі, складає лише чверть населення».

Всеукраїнські соціологічні опитування дорослого населення проведені в червні, липні, серпні, вересні та листопаді 2020 року. Останнє опитування проведено з 18 до 26 листопада 2020 року в 24 областях України та м. Києві, опитано 3020 респондентів.