У Євросоюзі наголосили на важливості реформи судової системи України

Реформа судової системи України є надзвичайно важливою частиною зусиль зі зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

На цьому наголосили високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї під час онлайн-зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє Укрінформ з посиланням на Європейську службу зовнішніх дій.

«Визнаючи прогрес України на шляху реформ, попри дестабілізаційну активність Росії та конфлікт на Сході, а також на виклики, спричинені пандемією коронавірусу, високий представник та єврокомісар закликали Україну продовжувати зусилля зі зміцнення верховенства права та у боротьбі з корупцією. Вони підкреслили, що рішуча реформа судової системи залишається життєво важливою частиною таких зусиль», - йдеться в публікації.

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Зокрема, представники ЄС наголосили на необхідності розв'язувати проблеми, що виникли після нещодавніх рішень Конституційного Суду України. Боррель підкреслив важливість поновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування і зауважив, що нещодавно проголосований закон про майнові декларації хоч і є кроком у правильному напрямку у реагуванні на рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, проте "містить декілька недоліків та не забезпечує необхідних заходів стримування та ефекту запобігання корупції".

Представники ЄС висловили готовність допомогти Україні у розв'язанні цих питань.

Єврокомісар Варгеї також підтвердив, що ЄС буде продовжувати допомагати Україні у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, а також у просуванні реформ та в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Високий представник ЄС додав, що ЄС розглядає можливість поглиблення секторального співробітництва з Україною, включаючи реалізацію цифрового та «зеленого» порядку денного, і буде продовжувати підтримувати стратегічну орієнтацію України у напрямку тіснішої інтеграції з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз домовилися провести Раду асоціації 11 лютого 2021 року.

Конституційний Суд України 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Верховна Рада на засіданні 4 грудня ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».