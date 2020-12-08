Україна і ЄС домовилися провести Раду асоціації 11 лютого

Україна та Європейський Союз домовилися провести Раду асоціації 11 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал за результатами онлайн-зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із високим представником ЄС, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, передає Укрінформ.

"Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Прем’єр-міністр наголосив, що для України дуже важлива практична взаємодія з ЄС у питанні забезпечення доступу до майбутньої вакцини від коронавірусу.

Шмигаль також подякував Євросоюзу за готовність продовжити активний діалог з питань реалізації Європейського зеленого курсу.

Він запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції у ланцюжки виробництва та постачання продукції.

Шмигаль підкреслив, що Україна докладає максимуму зусиль з метою імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС.

«Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою Програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію є нашою дорожньою картою реформ», — наголосив він.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

«Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах», — сказав Шмигаль.

За його словами, Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей Саміту Україна-ЄС, багато з яких є досить амбітними та комплексними.

«Наш особливий інтерес стосується початку огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Ми також зацікавлені в оновленні параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, які б уможливили подальший розвиток торгівлі та посилення секторальних положень Угоди», — зазначив Прем’єр-міністр.

Сторони також домовилися докласти зусиль з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.

Як повідомлялося, 4 грудня в Офісі віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної підтвердили перенесення запланованого на 8 грудня сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі.

Фото: КМУ