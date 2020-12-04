Перенесення Ради асоціації Україна-ЄС підтвердили у Кабміні

В Офісі віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної офіційно підтвердили перенесення раніше запланованого на 8 грудня сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

«Так, перенесено», - повідомили Укрінформу у пресслужбі віцепрем’єрки.

Як розповіла у коментарі виданню LIGA.net віцепрем'єр Ольга Стефанішина, у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, сторони погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року, а до того домовилися тримати діалог на високому політичному рівні.

Стефанішина також повідомила, що на наступний тиждень у неї з Прем’єр-міністром Денисем Шмигалем заплановано розмову з Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої можна буде говорити про конкретну дату зустрічі.

Як повідомлялося, минулорічне шосте засідання Ради асоціації Україна–ЄС було перенесено на 28 січня цього року через те, що новий склад Єврокомісії був сформований лише у грудні 2019 року.