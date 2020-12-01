Реформи, прогрес і важкі виклики - ЄС оприлюднив щорічну доповідь щодо України

Європейський Союз оприлюднив щорічну доповідь стосовно імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, в який констатував певні позитивні зрушення у реформах, але також визнав існування серйозних викликів, перед якими постає країна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Незважаючи на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході та на спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує досягати прогресу на шляху реформ. Дуже важливо, що політичні лідери України продовжували ці зусилля та зробили реформи незворотними, особливо в тому, що стосується верховенства права. На це очікує народ України», - зауважив з цього приводу високий представник ЄС Жозеп Боррель.

В свою чергу єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї наголосив на тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну у просуванні порядку денного реформ, у практичній реалізації всіх переваг двосторонньої Угоди про асоціацію та у зменшенні негативного впливу кризи коронавірусу.

«Ми очікуємо, що Україна буде продовжувати поділяти спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного законодавства, включаючи права осіб, що належать до меншин. Наше спільне завдання – підтримати стратегічну орієнтацію України на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом», - наголосив єврокомісар Варгеї.

Доповідь, оприлюднена напередодні Ради Асоціації ЄС-Україна, що запланована на 8 грудня, відзначає високу законотворчу активність, яка супроводжувала перші місяці діяльності нового парламенту та уряду України, що відповідало очікуванням громадян країни. Ключові реформи, зокрема земельна і банківська, також були розвинуті, незважаючи на спалах пандемії коронавірусу.

У сфері судової влади, верховенства права та боротьби з корупцією також відбулися певні позитивні зрушення, зокрема, після того, як Вищий антикорупційний суд виніс перші рішення. Співробітництво між НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою поліпшилося, але при цьому кількість звинувачувальних рішень у розслідуваннях корупції залишається на сьогодні низькою. У той же час нещодавні рішення Конституційного Суду України поставили під питання досягнення країни у боротьбі з корупцією та підтвердили необхідність рішучої реформи судової сфери.

Як зазначається у повідомленні ЄС, судове переслідування у справі шахрайства навколо Приватбанку на суму 4,6 мільярдів євро залишається дуже важливим питанням.

«Після ухвалення банківського законодавства, яке допомогло зберегти фінансову стабільність України, важливо забезпечити незалежність Центрального банку та продовжити довготермінову монетарну та фінансову стабільність, незважаючи на відставку голови Національного Банку України у липні», - йдеться у документі.

Як зазначається в європейській доповіді, Україна продовжує імплементацію торговельної частини Угоди про асоціацію, включаючи деякі заходи щодо спрощення торгівлі та митних процедур.

«Новий контракт на транзит газу між Росією і Україною, який був досягнутий за сприяння ЄС, був підписаний наприкінці 2019 року. Анбандлінг (розділення компаній – ред.) просувався успішно, але при цьому процес анбандлінгу в системі операторів електромереж опинився у стагнації. Україна демонструвала бажання взаємодіяти з Європейським Союзом у необхідних реформах, в таких сферах як транспорт, охорона довкілля та кліматичні зміни, але, незважаючи на це, імплементація (реформ) у цих сферах залишається проблемною», - йдеться у документі.

Доповідь відзначає важливий прогрес, якого Україна досягла у цифровій сфері. ЄС також привітав реформу децентралізації та закликав Україну надалі розвивати відповідне законодавство. Ще один напрямок, де вдалося досягти прогресу – сільськогосподарська та регіональна політика.

Як зазначається в документі, подальшого поєднання зусиль потребує реформування таких секторів, як енергетика, корпоративне управління державними підприємствами, а також судова реформа, верховенство права.

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В доповіді наголошується, що Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Україну у виконанні широкого порядку денного реформ.

Як повідомлялося, Угода про асоціацію між ЄС і Україною, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, набула чинності 1 вересня 2017 року. Вона дозволила розвинути більш міцні зв’язки у політичній сфері, у галузі економіки, зміцнити повагу до спільних цінностей. Ця угода залишається основою співробітництва між ЄС і Україною та допомоги в підтримці реформ, яку Євросоюз надає Україні. З 2014 року ЄС і Європейські фінансові інституції мобілізували безпрецедентний пакет допомоги Україні в реформах, який на сьогодні вже перевищив 16,5 мільярдів євро у кредитах та грантах.