Стефанішина назвала пріоритетні питання на порядку денному переговорів з ЄС

Комітет асоціації Україна-ЄС на онлайн-засіданні 13 листопада обговорив підготовку і практичне наповнення Ради асоціації, яка запланована на грудень 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина серед пріоритетних питань на найвищому порядку денному відзначила оновлення додатків до Угоди про асоціацію, цифровий порядок денний, інтеграцію енергетичних ринків та впровадження політик Європейського Зеленого курсу.

«Урядовиця також наголосила на важливості діалогу щодо логістики та транспорту», - йдеться у повідомленні.

Комітет асоціації проводить підготовку до засідань Ради асоціації, надає Раді асоціації пропозиції або проєкти рішень чи рекомендацій для схвалення. Комітет асоціації складається головним чином з представників вищих посадових осіб України та ЄС.

Як повідомлялося, Рада асоціації утворена для здійснення контролю та моніторингу застосування і виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, вивчення будь-яких головних питань, що виникають в рамках Угоди, та будь-яких інших двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.