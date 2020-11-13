Кулеба: Шість принципів здатні «зшити» Україну

Україні треба домовитися про загальні основоположні принципи, які здатні зшити країну і заперечувати які не можна буде нікому, а в іншому можна сперечатися «скільки завгодно».

Як передає Укрінформ, таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для «НВ».

Дипломат вважає, що, дивлячись на вибори у США та інших державах, Україні пора забути нав’язану мантру про «розділену країну», яка приречена на поразку. У цьому контексті він зауважив, що у світі чимало прикладів країн, «розділених» більше за нашу, але водночас вони щасливо і успішно розвиваються. Як приклади єдиних розділених країн Кулеба назвав моноетнічну й монорелігійну Польщу, федеральну економічно потужну Німеччину й демократичного гіганта Сполучені Штати, в яких відмінності, як правило, загострюються під час виборів, але їхні громадяни не піддають сумніву засадничі принципи, на яких побудовані ці країни.

«Ми теж єдина розділена країна. Розмаїття поглядів і думок у нашому суспільстві — це не слабкість, а сила… Пора звільнитися від страху, гніву і заперечення всього іншого. Потрібно домовитися про загальні основоположні принципи, заперечувати які не можна нікому. У випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада і українська мова як державна», - вважає очільник МЗС.

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А в іншому, на його переконання, можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового та етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни.

«Давайте дозволимо собі бути різними, але будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання», - закликав Кулеба.