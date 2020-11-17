Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом - ОП

Президент Володимир Зеленський намагається постійно підвищувати градус амбітності євроінтеграційних прагнень України.

Про це розповів генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента Андрій Буквич під час виступу на форумі “Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна, Президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних бажань, того, що ми хочемо зробити”, - зазначив він.

Буквич, зокрема, нагадав, що Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію, її оновленні.

“Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, наш дороговказ, у тому числі у проведенні реформ. Ми кажемо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії”, - зауважив представник ОП.

Він пояснив, що коли йдеться про оновлення Угоди, то мається на увазі не лише її торговельна частина, а й секторальні.

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Буквич запевнив, що Президент, уряд, профільні віцепрем’єр-міністри та міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС.

Комітет асоціації Україна-ЄС на онлайн-засіданні 13 листопада обговорив підготовку і практичне наповнення Ради асоціації, яка запланована на грудень 2020 року.